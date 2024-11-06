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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил названия для трех скверов и площади

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил названия для трех скверов и площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На карте Екатеринбурга появились новые общественные пространства — скверы Выпускников, Габдуллы Тукая, Молодоженов и площадь Спасения. Глава города подписал соответствующее постановление на основании протокола заседания комиссии по наименованиям топонимических объектов уральской столицы.

Добавим, что сквер Выпускников находится в границах улиц Малышева — Мира — Станислава Набойченко. Сквер Молодоженов расположен в границах улиц Лодыгина — Студенческой. Сквер, названный в честно поэта Габдуллы Тукая, находится вдоль ул. Шейнкмана.

Площадь Спасения появилась в квартале улиц Народной Воли и Куйбышева.
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