Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил названия для трех скверов и площади

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил названия для трех скверов и площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



На карте Екатеринбурга появились новые общественные пространства — скверы Выпускников, Габдуллы Тукая, Молодоженов и площадь Спасения. Глава города подписал соответствующее постановление на основании протокола заседания комиссии по наименованиям топонимических объектов уральской столицы.



Добавим, что сквер Выпускников находится в границах улиц Малышева — Мира — Станислава Набойченко. Сквер Молодоженов расположен в границах улиц Лодыгина — Студенческой. Сквер, названный в честно поэта Габдуллы Тукая, находится вдоль ул. Шейнкмана.



Площадь Спасения появилась в квартале улиц Народной Воли и Куйбышева.