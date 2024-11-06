Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил названия для трех скверов и площади

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории ...30.08.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по развитию территории в границах улиц Активистов, Яламова и Базового переулка
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по развитию пространства в границах ...27.04.2024 В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому в период с ...07.06.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал горожанам не застраивать сквер в Юго-Западном микрорайоне города
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале пообещал жителям города, что ...26.11.2021 На карте Екатеринбурга появилось пять новых названий улиц и остановок
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении наименований двум ...