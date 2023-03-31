Для уборки улиц Екатеринбурга в новогодние праздники задействуют 450 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2024. Для уборки улиц Екатеринбурга в период новогодних праздников предполагается задействовать 450 работников и 450 единиц специализированной техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Особое внимание будет уделено уборке территорий, где запланированы массовые мероприятия, а также прилегающим к храмам зонам.

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