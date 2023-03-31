Для уборки улиц Екатеринбурга в новогодние праздники задействуют 450 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вышли 466 работников коммунальных ...22.03.2023 Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышло 405 рабочих и 185 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. Сегодня для уборки Екатеринбурга задействовали 405 работников коммунальных служб и 185 ...17.03.2023 Для уборки улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем задействуют 454 рабочих и 203 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вышли 454 сотрудника коммунальных ...14.11.2022 На уборку улиц Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня выйдет 385 рабочих и 167 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2022. Сегодня на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада будет выведено ...04.05.2016 Для уборки улиц Екатеринбурга задействовано более 150 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2016. В ночь с 3 на 4 мая для уборки улиц Екатеринбурга было задействовано более 150 единиц ...