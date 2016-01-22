Екатеринбургский ресторан «Хаш» разыграет среди гостей путевки на Кавказ

В столице Сомали в результате нападения боевиков на ресторан погибли 3 человека, передает Associates Press. ...19.02.2015 В ТРЦ «Гринвич» возобновил работу ресторан быстрого питания Carl’s Jr.
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2015. В торгово-развлекательном центре «Гринвич» возобновило свою работу заведение сети ...13.04.2012 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» подводит итоги акции «Выиграй деньги на досрочное погашение»
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2012. 14 апреля, в субботу, ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» в Екатеринбурге ...19.07.2010 Президент Группы компаний «ЛОРАН Хай стайл» Валерий Лоран: Ресторан КЭФ не продан
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2010. Президент Группы компаний «ЛОРАН Хай стайл», владелец ресторана «КЭФ». Валерий Лоран ...30.10.2009 В Екатеринбурге состоялся розыгрыш главного приза акции «Навести родных» ОАО «Свердловский Губернский Банк»
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2009. Сегодня в Екатеринбурге состоялся розыгрыш главного приза акции «Навести родных» среди ...