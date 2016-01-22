Екатеринбургский ресторан «Хаш» разыграет среди гостей путевки на Кавказ

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2024. Ресторан кавказской кухни «Хаш», расположенный в торговом центре «Гринвич», в честь своего 15-летия разыграет среди гостей туристические путевки на Кавказ.



Как рассказали представители ресторана, каждый гость, заказавший блюдо из специального юбилейного меню, получает уникальную книжку, где будут фиксироваться его визиты. За несколько посещений участники акции смогут получить приятные бонусы от ресторана. Те же, кто полностью заполнят свою книгу, станут участниками финального розыгрыша главного приза — поездки на Кавказ.



Ближайший розыгрыш состоится 14 января. Согласно условиям акции, победители сами выберут, в какой регион Большого Кавказа они смогут поехать.