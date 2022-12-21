Средняя цена пива в России за год увеличилась на 20%

Материалы по теме

В России могут повысить пошлины на пиво из «недружественных» стран

УрБК, Москва, 21.12.2022. Минэкономики и Минфин РФ рассматривают возможность повысить ввозные пошлины на пиво из ...

Из-за пандемии COVID-19 в России продажи импортного пива выросли на 30%

УрБК, Москва, 05.05.2021. Розничные продажи импортного пива в России увеличились на 31,4% в натуральном выражении за ...

По итогам девяти месяцев российский рынок пива сократился на 5%

По итогам 9 месяцев 2017 года российский рынок пива продолжил падение, которое составило 5%. Об этом сообщает ...

По итогам девяти месяцев российский рынок пива сократился на 5%

УрБК, Москва, 03.11.2017. По итогам 9 месяцев 2017 года российский рынок пива продолжил падение, которое составило 5%. ...

Розничные продажи водки по итогам первого полугодия 2013 года упали на 9,3%

УрБК, Москва, 31.07.2013. Розничные продажи водки по итогам первого полугодия 2013 года упали на 9,3% по сравнению с ...