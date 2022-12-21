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Сегодня, 13:57

Средняя цена пива в России за год увеличилась на 20%

УрБК, Москва, 19.12.2024. Средняя цена пива в России в октябре-ноябре 2024 года увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 110 руб. за литр. Спрос на этот напиток за этот же период сократился на 21%, пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Контур.Маркета».

Аналитики связывают подорожание пива с ростом расходов на оборудование для производителей, упаковку, логистику, а также со снижением ассортимента импортного пива из-за повышения пошлин.

Также эксперты полагают, что снижение спроса напрямую связано с увеличением стоимости напитка.
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