ФАС проверит причины роста оптово-отпускных цен на гречку в конце года

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УрБК, Москва, 14.11.2023. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит ценообразование на куриные яйца в ...

В Минсельхозе опровергли информацию о дефиците гречки на внутреннем рынке РФ

В Минсельхозе отреагировали на сообщения о росте закупочных цен на гречку в РФ. «Текущие объемы производства ...

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УрБК, Москва, 28.04.2021. В Минсельхозе отреагировали на сообщения о росте закупочных цен на гречку в РФ. «Текущие ...

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Несмотря на достаточный урожай, цена на гречневую крупу вновь растет. Ситуация прошлого года, когда килограмм гречки ...