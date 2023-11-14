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ФАС проверит причины роста оптово-отпускных цен на гречку в конце года

УрБК, Москва, 19.12.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит причины роста оптово-отпускных цен на гречку в ноябре и декабре 2024 года. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Антимонопольный орган отправил запрос Российскому союзу мукомольных и крупяных предприятий с требованием указать факторы, которые повлияли на увеличение себестоимости производства этой крупы. Также ведомство готово выслушать предложения по стабилизации оптовых цен на гречку.

Если предоставленные данные будут свидетельствовать о необоснованном повышении цен, то ФАС России инициирует проверку в отношении производителей.
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