Свердловская область вошла в топ-5 самых привлекательных для путешествий регионов

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. Свердловская область по итогам 2020 года заняла третье место среди регионов Уральского ...16.12.2020 Свердловская область заняла 16 место в рейтинге инвестпривлекательности регионов
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Свердловская область заняла 16 место в рейтинге инвестиционной привлекательности ...22.03.2016 Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге регионов России
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2016. Свердловская область заняла 85 место в экологическом рейтинге регионов России, который ...08.10.2014 Свердловская область вошла в десятку инновационных регионов России
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2014. Свердловская область заняла седьмое место среди регионов-лидеров с высоким уровнем ...21.11.2013 Свердловская область вошла в пятерку привлекательных для бизнеса регионов РФ
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2013. Свердловская область заняла пятое место в списке самых привлекательных для бизнеса ...