УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:17

Свердловская область вошла в топ-5 самых привлекательных для путешествий регионов

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. Свердловская область заняла пятое место в рейтинге регионов РФ по индексу туристической привлекательности. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Сочинского государственного университета, научно-образовательного консорциума «Устойчивый туризм» и интернет-сервиса «Погнали!».

«Индекс туристической привлекательности регионов России основан на специально разработанной комплексной методике, использующей сбалансированный набор показателей. Эти показатели охватывают широкий спектр значимых для туристов вопросов — от развития транспортной инфраструктуры до представленности региона в социальных сетях», — отмечают авторы исследования.

На первых позициях по туризму традиционно находятся Москва и Краснодарский край, за которыми следуют Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Московская область. Пятерку замыкает Свердловская область. Среди других регионов Урала высокую позицию заняла Тюменская область, вошедшая в первую десятку.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.03.2021 Свердловская область заняла третье место в УрФО по качеству туристической инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. Свердловская область по итогам 2020 года заняла третье место среди регионов Уральского ...

16.12.2020 Свердловская область заняла 16 место в рейтинге инвестпривлекательности регионов

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Свердловская область заняла 16 место в рейтинге инвестиционной привлекательности ...

22.03.2016 Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге регионов России

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2016. Свердловская область заняла 85 место в экологическом рейтинге регионов России, который ...

08.10.2014 Свердловская область вошла в десятку инновационных регионов России

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2014. Свердловская область заняла седьмое место среди регионов-лидеров с высоким уровнем ...

21.11.2013 Свердловская область вошла в пятерку привлекательных для бизнеса регионов РФ

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2013. Свердловская область заняла пятое место в списке самых привлекательных для бизнеса ...

Популярные новости
19.11.2024Свердловский Россельхознадзор выявил партию сфальсифицированного масла из Омской области19.11.2024Леонид Стариков: Нейросеть для бизнеса должна быть универсальной, дешевой и надежной27.11.2024Почему упал курс рубля?20.11.2024Марина Шаихслисламова: Управляющая компания встречает зимний сезон во всеоружии26.11.2024В ногу со страной
Архив новостей
Декабрь 2024 (393)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18