Свердловская область вошла в топ-5 самых привлекательных для путешествий регионов

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. Свердловская область заняла пятое место в рейтинге регионов РФ по индексу туристической привлекательности. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Сочинского государственного университета, научно-образовательного консорциума «Устойчивый туризм» и интернет-сервиса «Погнали!».



«Индекс туристической привлекательности регионов России основан на специально разработанной комплексной методике, использующей сбалансированный набор показателей. Эти показатели охватывают широкий спектр значимых для туристов вопросов — от развития транспортной инфраструктуры до представленности региона в социальных сетях», — отмечают авторы исследования.



На первых позициях по туризму традиционно находятся Москва и Краснодарский край, за которыми следуют Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Московская область. Пятерку замыкает Свердловская область. Среди других регионов Урала высокую позицию заняла Тюменская область, вошедшая в первую десятку.