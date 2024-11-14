В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 19 декабря пройдет лекция «Гроза русского искусства» в рамках выставки «Туржанские: диалог поколений»

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 16 ноября в 15.00 начнется ...12.11.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 14 ноября пройдет заключительная кураторская экскурсия по выставке «Константин Кузнецов. Русский импрессионист в Париже»
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 14 ноября пройдет ...30.07.2024 В Екатеринбургском музее ИЗО 1 августа пройдет лекция «Константин Кузнецов и русский Монпарнас»
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея ИЗО) 1 ...19.10.2023 В Екатеринбургском музее ИЗО пройдет лекция об истории наивного искусства в XVII-XIX веках
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня пройдет лекция ...14.12.2022 В Екатеринбурге в центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция о творчестве Франсиско Гойи
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея изобразительных ...