В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 19 декабря пройдет лекция «Гроза русского искусства» в рамках выставки «Туржанские: диалог поколений»

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 19 декабря состоится лекция «Гроза русского искусства» в рамках выставки «Туржанские: диалог поколений». Мероприятие начнется в 18.30 по адресу ул. Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.На лекции научный сотрудник сектора русского искусства ЕММИ Алана Гогичаева предложит слушателям рассмотреть историю формирования такого направления, как «русский импрессионизм». Ценителям искусства будет предложено ответить на вопрос, существовал ли именно «русский» импрессионизм или это было лишь одно из направлений в общем течении искусства?