На Южном Урале в ноябре выдали 36 тыс. кредитных карт

УрБК, Челябинск, 18.12.2024. В Челябинской области в ноябре 2024 года выдали 36,46 тыс. кредитных карт. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель уменьшился на 16%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



На Южном Урале в ноябре этого года средний лимит кредитной карты составил 116 тыс. руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель не изменился.



Согласно результатам исследования, в ноябре текущего года банки открыли для россиян 1,57 млн договоров на кредитные карты с общим лимитом 206,75 млрд руб. В годовом отношении число выдач уменьшилось на 40%, общий объем одобренных лимитов — на 32%.