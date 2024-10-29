Банки поднимают проценты по вкладам в ожидании повышения ключевой ставки

Банки РФ массово повышают доходность по вкладам после роста ключевой ставки ЦБ, сообщает РИА «Новости». Так, например, ...

УрБК, Москва, 29.10.2024. Банки РФ массово повышают доходность по вкладам после роста ключевой ставки ЦБ, сообщает РИА ...

В УБРиР поднимают ставки по вкладам в долларах США до 5% и в рублях — до 24% годовых

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) поднял ставки по вкладам в рублях и ...