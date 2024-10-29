Банки поднимают проценты по вкладам в ожидании повышения ключевой ставки

Банки РФ массово повышают доходность по вкладам после роста ключевой ставки ЦБ, сообщает РИА «Новости». Так, например, ...29.10.2024 Российские банки массово поднимают ставки по вкладам
УрБК, Москва, 29.10.2024. Банки РФ массово повышают доходность по вкладам после роста ключевой ставки ЦБ, сообщает РИА ...03.03.2022 В УБРиР поднимают ставки по вкладам в долларах США до 5% и в рублях — до 24% годовых
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) поднял ставки по вкладам в рублях и ...28.08.2020 В середине августа средняя максимальная ставка по вкладам снизилась до 4,45%
УрБК, Москва, 28.08.2020. По итогам II декады августа 2020 года средняя максимальная процентная ставка по банковским ...07.04.2015 Банк «ЮГРА» снизил ставки по рублевым вкладам
УрБК, Москва, 07.04.2015. Банк «ЮГРА» понизил ставки по вкладам для рублевых вложений. Теперь вклад «Социальная защита» ...