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Вчера, 18:01

Банки поднимают проценты по вкладам в ожидании повышения ключевой ставки

УрБК, Москва, 17.12.2024. Российские банки поднимают проценты по вкладам в ожидании повышения ключевой ставки, которое предполагается на заседании совета директоров Банка России, запланированном на 20 декабря 2024 года, сообщает «Коммерсантъ».

Банк ВТБ с 17 декабря 2024 года поднял ставки по новым краткосрочным вкладам в рублях. Максимальная ставка по вкладам на срок три и шесть месяцев увеличилась до 23,7% и 24% годовых соответственно (при выплате процентов в конце срока). Для текущих клиентов (Private banking) максимальная ставка по вкладу на три месяца составит 22,7%, на шесть месяцев — 23%.

Также в начале недели поднялись проценты по накопительным счетам Сбербанка на срок в три месяца (при выполнении ряда условий) до 18% годовых. Максимальная ставка по вкладам на полгода при размещении от 1 млн руб. составила 22,5% годовых.

Альфа-банк еще 6 декабря установил ставку в 24% годовых для новых клиентов и новых накопительных счетов и депозитов на девять месяцев, год и три года.

Подобный рост процентов по вкладам происходит в результате ожиданий предполагаемого подъема Центробанком ключевой ставки.
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