В Музее наива 19 декабря пройдет семейный вечер по постоянной экспозиции уральского стеклодува Альберта Коровкина

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 2 октября пройдет авторская лекция и ...20.10.2023 В Музее наивного искусства 22 октября пройдет занятие «Уши, лапы и хвосты» для маленьких посетителей
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В воскресенье, 22 октября, в Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) пройдут ...20.10.2023 В Музее наива в Екатеринбурге пройдет экскурсия по выставке работ армянских художников
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) в воскресенье, 22 октября, пройдет ...12.05.2023 В Музее наива в Екатеринбурге пройдет лекция о произведениях народного искусства на картинах русских художников
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 пройдет ...22.12.2022 Во дворе Музея наива в Екатеринбурге готовится к открытию выставка ледяных скульптур по мотивам работ Альберта Коровкина
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. Во дворе Музея наивного искусства (входит в состав Екатеринбургского музея ИЗО) на ...