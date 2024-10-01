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В Музее наива 19 декабря пройдет семейный вечер по постоянной экспозиции уральского стеклодува Альберта Коровкина

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. В музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 19 декабря в 18.00 пройдет семейная медиация «Четыре стихии Альберта Коровкина» по постоянной экспозиции работ уральского стеклодува. В мероприятии, которое состоится по адресу ул. Розы Люксембург, 18, смогут принять участие не только дети и родители, но и бабушки и дедушки, сообщает пресс-служба музея.

В Музее наива 19 декабря пройдет семейный вечер по постоянной экспозиции уральского стеклодува Альберта Коровкина

«Семейная медиация — это формат, предполагающий активное участие посетителей всех возрастов. В обсуждении участвуют родители и дети, бабушки и дедушки. Все получат возможность узнать больше друг о друге и искусстве», — говорится в анонсе мероприятия.

В ходе мероприятия, которое проведет участница волонтерского объединения ЕМИИ Ангелина Захарова, участники посетят постоянную экспозицию, посвященную знаменитому уральскому стеклодуву. В этот раз ценителям наивного искусства будет предложено рассмотреть творчество Альберта Коровкина через призму четырех стихий. Вместе с Ангелиной Захаровой гости музея разберут по этапам работу стеклодува, обсудят источники вдохновения уральского мастера, детально рассмотрят и даже послушают хрупкие стеклянные произведения.

В завершении вечера в музее пройдет творческая практика, где гости познакомятся с техникой рисования мыльными пузырями и создадут красочные и яркие рисунки, которые оставят себе на память.
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