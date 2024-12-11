В Свердловской области за неделю зарегистрировали 33,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 9 по 16 декабря 2024 года на Среднем Урале снизилась на 5,1% по сравнению с предыдущей неделей. Показатель остается ниже среднего многолетнего уровня на 26,7%, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.



Всего в регионе было зарегистрировано 33,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, более половины (54,3%) заболевших — дети.



«В рамках лабораторного мониторинга обнаружены риновирусы, боковирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, РС-вирусы, вирусы SARS-Cov2, парагриппа, гриппа А и В и другие», — информирует Роспотребнадзор.



В Екатеринбурге уровень заболеваемости не изменился по сравнению с показателями предыдущей недели. Он ниже среднего многолетнего уровня на 27,3%. Всего в Екатеринбурге за этот период заболели 16,2 тыс. человек.