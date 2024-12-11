В Свердловской области за неделю зарегистрировали 33,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 2 по 8 декабря 2024 года на Среднем ...26.11.2024 В Свердловской области за неделю зарегистрировали более 32 тыс. случаев заболевания ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 18 по 24 ноября 2024 года в ...19.11.2024 В Свердловской области за неделю зарегистрировали более 30 тыс. случаев заболевания ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 11 по 17 ноября 2024 года в ...12.11.2024 В Свердловской области за неделю зарегистрировали 26 тыс. случаев заболевания ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 4 по 10 ноября 2024 года в ...22.10.2024 В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 6,4%
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2024. В Свердловской области за неделю с 14 по 20 октября зарегистрировано 30,2 тыс. случаев ...