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В Екатеринбурге предпринимателя оштрафовали на 1,2 млн рублей за незаконный вывоз леса

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. Верх–Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал директора коммерческой организации на сумму 1,2 млн руб. за незаконный вывоз леса, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Согласно сообщению, директор неназванного предприятия в период с 14 июля 2020 года по 27 марта 2022 года, выполняя экспортный контракт, незаконно вывез на территорию иностранного государства более 260 куб. м материалов из деревьев хвойных пород, являющихся стратегическим ресурсом, общей стоимостью 260 млн руб. С целью сокрытия данного факта он подделал сопроводительные документы на груз.

Рассмотрев обстоятельства дела, суд признал его виновным в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере (часть 1 статьи 226.1 УК РФ) и назначил наказание в виде штрафа.
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