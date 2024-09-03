В Екатеринбурге предпринимателя оштрафовали на 1,2 млн рублей за незаконный вывоз леса

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. Свердловская транспортная прокуратура передала в суд дело о контрабанде более 1,2 тыс. ...24.07.2024 Суд оштрафовал трех свердловчан на 350 тыс. рублей за контрабанду леса стоимостью 6,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2024. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновными трех жителей Свердловской ...24.05.2024 Суд оштрафовал свердловчанина на 350 тыс. рублей за контрабанду лесоматериалов
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Верх-Исетский районный суд Екатеринбург признал жителя Свердловской области виновным по ...11.06.2020 Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о контрабанде 100 кубометров леса
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2020. В Ленинский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело о контрабанде 100 ...18.06.2014 Суд оштрафовал гражданина за незаконный вывоз леса с территории Свердловской области на сумму 4,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2014. Серовский районный суд Свердловской области оштрафовал 43-летнего серовчанина за ...