На ЕВРАЗ НТМК прошла конференция по развитию аглодоменного производства в России

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2024. Проект ЕВРАЗ НТМК по созданию шихты для производства железорудного агломерата стал ...15.03.2023 На ЕВРАЗ НТМК прошел первый этап межзаводской школы доменщиков
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. На ЕВРАЗ НТМК прошел первый этап межзаводской школы специалистов доменного ...26.09.2018 На ЕВРАЗ НТМК проходит IX Международный конгресс «Металлургия чугуна. Перспективы развития до 2025 года»
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2018. С 25 по 27 сентября на базе Нижнетагильского металлургического комбината проходит IX ...09.04.2018 На ЕВРАЗ НТМК ввели в эксплуатацию новую доменную печь
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. На ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле ввели в эксплуатацию новую доменную печь № 7. Об этом ...29.07.2016 На ЕВРАЗ КГОКе ввели в эксплуатацию современный сортировочный комплекс агломерата
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2016. На Качканарском горно-обогатительном комбинате (КГОК, входит в состав ЕВРАЗа) построили ...