На ЕВРАЗ НТМК прошла конференция по развитию аглодоменного производства в России

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. На ЕВРАЗ НТМК прошла конференция, посвященная развитию аглодоменного производства в России. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.На площадке конгресса встретились свыше 80 специалистов металлургических предприятий из России и Китая. Они обсудили технологии, которые помогают развивать отрасль. Так, эксперты поговорили о цифровизации производства, изменении состава шихты при доменной плавке и энергоэффективности доменного процесса. Российские специалисты переняли опыт китайских коллег в области переработки железосодержащих отходов и рассмотрели перспективы в аглодоменном сегменте технологического машиностроения.Также гости побывали на доменной печи №7 и в центре исследования сырья ЕВРАЗ НТМК. Домна № 7 считается одной из самых современных в России. В ней полностью автоматизированы все процессы по производству чугуна. После ее запуска валовые выбросы комбината сократились на 433 т в год.«Перспективы развития доменного производства зависят от множества факторов, включая технологические инновации, экономические условия и глобальные инициативы. Но экологические требования — основной тренд, который будет направлять металлургию на улучшение производственных процессов», — отметил операционный директор ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов.