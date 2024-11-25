Клиенты российских банков заявили о сокращении лимитов по кредитным картам

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2024. В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в октябре текущего года ...

В Свердловской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам в октябре составил 101 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 27.02.2024. Средний размер лимитов по кредитным картам в Челябинской области в январе 2024 года ...

На Южном Урале средний размер лимитов по кредитным картам в январе составил 78,6 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 04.12.2023. В Челябинской области в октябре 2023 года было выдано 50,30 тыс. кредитных карт. По ...

На Южном Урале объем лимитов по кредитным картам за год снизился на 9%

Средний лимит по кредитным картам в Челябинской области за год увеличился более чем на 13%

УрБК, Челябинск, 11.12.2019. Средний размер лимитов по выданным кредитным картам в январе-октябре 2019 года в ...