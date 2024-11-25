УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:27

Клиенты российских банков заявили о сокращении лимитов по кредитным картам

УрБК, Москва, 16.12.2024. Клиенты российских банков заявили о сокращении лимитов по кредитным картам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на информацию с форума «Банки.ру».

Количество случаев, когда россиянам уменьшали лимит на кредитной карте, увеличилось в ноябре-декабре текущего года. Так, клиенты ВТБ рассказали о снижении лимитов по картам вдвое, в девять раз, и даже в 20 раз. Одному из пользователей кредитную сумму сократили с 200 тыс. до 10 тыс. руб. Другой держатель карты сообщил, что ему обнулили лимит без предупреждения, а затем восстановили по его просьбе.

Эксперт Freedom Finance Global Владимир Чернов пояснил, что банки несут затраты, имея клиентов с высокой долговой нагрузкой из-за макропруденциальных лимитов ЦБ, которые регулируют число заемщиков, тратящих большую часть дохода на погашение долгов.

В пресс-службе ВТБ подтвердили, что из-за ужесточения политики Центробанка РФ банки начали корректировать условия по всем видам продуктов. По этой причине рынок продолжит сжиматься. При этом возникшая тенденция может продолжиться и в 2025 году.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.11.2024 В Свердловской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам в октябре составил 101 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2024. В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в октябре текущего года ...

27.02.2024 На Южном Урале средний размер лимитов по кредитным картам в январе составил 78,6 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 27.02.2024. Средний размер лимитов по кредитным картам в Челябинской области в январе 2024 года ...

04.12.2023 На Южном Урале объем лимитов по кредитным картам за год снизился на 9%

УрБК, Челябинск, 04.12.2023. В Челябинской области в октябре 2023 года было выдано 50,30 тыс. кредитных карт. По ...

11.12.2019 Средний лимит по кредитным картам в Челябинской области за год увеличился более чем на 13%

УрБК, Челябинск, 11.12.2019. Средний размер лимитов по выданным кредитным картам в январе-октябре 2019 года в ...

11.12.2019 Средний лимит по кредитным картам в Свердловской области за год вырос всего на 2%

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Средний размер лимитов по выданным кредитным картам в январе-октябре 2019 года в ...

Популярные новости
19.11.2024Свердловский Россельхознадзор выявил партию сфальсифицированного масла из Омской области19.11.2024Леонид Стариков: Нейросеть для бизнеса должна быть универсальной, дешевой и надежной27.11.2024Почему упал курс рубля?20.11.2024Марина Шаихслисламова: Управляющая компания встречает зимний сезон во всеоружии26.11.2024В ногу со страной
Архив новостей
Декабрь 2024 (346)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18