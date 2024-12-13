Власти РФ выделят дополнительное финансирование аграриям на сумму более 10 млрд руб

УрБК, Москва, 15.09.2022. Правительство РФ дополнительно направило 56 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных ...

Правительство РФ дополнительно направило 56 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ

Российским аграриям на 10 млрд рублей увеличат лимиты на льготные кредиты

УрБК, Москва, 10.02.2022. В ближайшее время Минсельхоз планирует изменить порядок субсидирования льготных кредитов для ...