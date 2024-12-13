Власти РФ выделят дополнительное финансирование аграриям на сумму более 10 млрд руб

УрБК, Москва, 15.09.2022. Правительство РФ дополнительно направило 56 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных ...10.02.2022 Российским аграриям на 10 млрд рублей увеличат лимиты на льготные кредиты
УрБК, Москва, 10.02.2022. В ближайшее время Минсельхоз планирует изменить порядок субсидирования льготных кредитов для ...05.06.2015 Минсельхоз РФ пообещал выделить аграриям до 237 млрд рублей
УрБК, Москва, 05.06.2015. Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев пообещал выделить на развитие сельского ...01.04.2015 Правительство РФ увеличивает уставной капитал Россельхозбанка на 10 млрд рублей
УрБК, Москва, 01.04.2015. Председатель правительства РФ Дмитрйи Медведев подписал распоряжение об увеличении уставного ...17.02.2015 Правительство РФ утвердило выделение субсидий для аграриев на сумму 35,7 млрд рублей
УрБК, Москва, 17.02.2015. Правительство РФ утвердило проект распоряжения о выделении в 2015 году российским аграриям ...