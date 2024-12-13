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13.12.2024

Власти РФ выделят дополнительное финансирование аграриям на сумму более 10 млрд руб

УрБК, Москва, 13.12.2024. Власти РФ выделят дополнительное финансирование аграриям на сумму более 10 млрд руб. Данные средства будут направлены на субсидирование льготных кредитов для АПК. Распоряжение об этом подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте российского правительства.

Дополнительная сумма была выделена из средств, зарезервированных в российском бюджете на развитие сельского хозяйства. Всего за 2024 год на субсидирование льготных займов для агропромышленного комплекса власти направили около 300 млрд руб.

В сообщении отмечается, что льготные кредиты в сфере сельского хозяйства выдаются для поддержки производства и переработки продукции агропромышленными предприятиями.

«Такая поддержка позволяет аграриям наращивать объемы производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия», — передает пресс-служба кабинета министров.
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