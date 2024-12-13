Власти Екатеринбурга утвердили список объектов для участия в конкурсе на благоустройство

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. Для получения федеральной субсидии на восстановление одного из екатеринбургских парков ...18.03.2024 В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году
В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году в рамках федерального проекта ...18.03.2024 В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году в ...10.01.2024 В Екатеринбурге 15 января стартует сбор предложений об объектах благоустройства на общественных территориях в 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В Екатеринбурге с 15 по 28 января 2024 года пройдет сбор предложений об объектах ...06.06.2023 В Екатеринбурге по итогам голосования за объекты благоустройства в 2024 году победил летний парк «Уралмаш»
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В Екатеринбурге подвели итоги голосования по выбору объектов благоустройства в рамках ...