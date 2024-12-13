Власти Екатеринбурга утвердили список объектов для участия в конкурсе на благоустройство

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В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году в рамках федерального проекта ...

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УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В Екатеринбурге подвели итоги голосования по выбору объектов благоустройства в рамках ...