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13.12.2024

Власти Екатеринбурга утвердили список объектов для участия в конкурсе на благоустройство

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. Власти Екатеринбурга утвердили список потенциальных объектов для благоустройства, которые будут вынесены на народное голосование в следующем году. Перечень был представлен на заседании комиссии по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает департамент информполитики города.

В список вошло по три территории от каждого района города. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте городской администрации.

«Я напомню, что это базовый перечень объектов. Горожане могут отдать предпочтение этим территориям или же предложить любую свою, которую они считают необходимым благоустроить», — отметила директор Департамента благоустройства администрации Тамара Благодаткова.

Прием предложений от горожан будет проходить в период с 17 января по 1 февраля 2025 года. Его итоги подведут 2 февраля. Голосование за объекты благоустройства пройдет на портале Госуслуг с помощью платформы обратной связи в период с 15 марта по 30 апреля 2025 года.

Напомним, что в этом году в голосовании победил парк 50-летия ВЛКСМ, который будет обустроен в 2025 году. Также благодаря проекту ФКГС проходит поэтапное улучшение Преображенского парка и летнего парка «Уралмаш».
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