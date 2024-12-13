УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. За III квартала 2024 года доходы жителей уральских регионов выросли на 17%. Информация ...13.12.2024 Уральская надбавка
Предприятия УрФО стали предлагать соискателям зарплату выше их ожиданий ...18.09.2024 Минэкономразвития: За четыре года зарплаты россиян увеличатся на 35%
УрБК, Москва, 18.09.2024. Минэкономразвития прогнозирует рост зарплат россиян на 35% в течение четырех лет. Так, доходы ...14.03.2024 Аналитики ЦБ отмечают рост потребительского спроса на Среднем Урале
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. Аналитики Банка России отмечают рост потребительского спроса на Среднем Урале в первые ...22.01.2024 В 2024 году прирост зарплат в России может составить 1,3-1,6% в реальном выражении
УрБК, Москва, 22.01.2024. Российские компании уже начали отказываться от неформальных договоренностей и в одностороннем ...