За III квартала 2024 года доходы жителей уральских регионов выросли на 17%

За III квартала 2024 года доходы жителей уральских регионов выросли на 17%. Информация об этом есть на сайте Уральского ГУ Банка России.



Из доклада Центробанка РФ «Региональная экономика» следует, что наибольший прирост зарплат был зафиксирован в Свердловской и Курганской областях, а наименьший — в ХМАО-Югра и ЯНАО. Основной причиной стало увеличение размера зарплат, которое спровоцировали дефицит кадров, увеличение госзаказа и конкуренция. Сильнее всего средний заработок увеличился в обрабатывающей промышленности и отдельных видах торговой деятельности.



Аналитики отметили, что из-за выросших доходов уральцы стали меньше экономить и покупать более дорогие товары. Однако увеличились вложения в облигации и другие инвестиционные инструменты.



«В этих условиях требования работников относительно уровня оплаты труда стали расти практически по всей экономике, независимо от квалификационных параметров. При этом повышение зарплаты в видах деятельности с наибольшим дефицитом работников становилось ориентиром для индексации зарплат у всех остальных, кто стремился удержать своих сотрудников», — отметил экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов.