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13.12.2024

Михаил Мальцев: Мы видим рост турпотока в страны СНГ

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. Уральская ассоциация туризма фиксирует значительный рост турпотока из Свердловской области в страны Закавказья и Средней Азии. Об этом в интервью ИАА «УралБизнесКонсалтинг» рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Рост объясняется двумя причинами. Если мы говорим о Закавказье, это, в первую очередь, рост транзитных перелетов. Ереван, Баку и Тбилиси используются как транзитные точки для перелета в другие страны. Если мы говорим о странах Центральной Азии, то ее мы открываем заново. У уральцев есть большой интерес, в первую очередь, к Узбекистану и Кыргызстану», — отметил президент УАТ.

«Узбекистан — это культурный туризм, это Самарканд, Бухара и Хива. Но развиваются и другие направления. Не так давно я встречался с заместителем губернатора Ферганской области, которая не столь ассоциируется у нас с туризмом. И мы видим их интерес, который будет иметь дельнейшее развитие. Интересен и Ташкент: и как город, и как транспортный хаб. Сейчас мы ведем с узбекскими коллегами переговоры о создании программ, которые являлись бы своего рода стоп-оверами, возможностями для транзитных пассажиров ознакомиться с Ташкентом и с близлежащими поселениями с богатой историей», — подчеркнул Михаил Мальцев.

«Кыргызстан — это недооцененное, на мой взгляд, направление. У нас он ассоциируется в основном с Иссык-Кулем, природным туризмом. К слову, сейчас мы прорабатываем возможность запустить летом 2025 года прямое авиасообщение из Екатеринбурга в Тамчи, чтобы не летать на Иссык-Куль через Бишкек. Но Кыргызстан богат и другими интересными направлениями. По их популяризации мы ведем активную работу с Генеральным консульством, с Департаментом туризма при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики. Две недели назад делегация Уральской ассоциации туризма, куда входили представители авиакомпании и туроператоры, вернулась из города Ош, ознакомившись с дестинацией Ош. Там мы увидели огромный потенциал, как для зимнего, так и для летнего туризма. Это Памир, включая знаменитый пик Ленина, один из высочайших семитысячников Советского Союза. Это и город Узгент — столица мощнейшего ханства Караханидов, город с тысячелетней историей, который может стать не менее привлекательным археологическим памятником, чем Самарканд или Бухара. Но принимающей стороне предстоит большая работа по созданию и адаптации туристической инфраструктуры, которая смогла бы удовлетворить наших взыскательных туристов. И мы работаем над этим с нашими партнерами», — считает президент УАТ.

С полным текстом интервью Михаила Мальцева можно ознакомиться на сайте агентства «УралБизнесКонсалтинг».
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