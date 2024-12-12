УрБК, Москва, 12.12.2024. Средний размер потребкредита в РФ в ноябре упал до 132,4 тыс. руб., достигнув таким образом ...20.09.2024 Средний размер потребительского кредита в России за год снизился на 23%
УрБК, Москва, 20.09.2024. Средний размер потребительского кредита в России в августе составил 159 тыс. 651 руб. Это ...21.12.2021 В Свердловской области средний размер выданных в ноябре потребкредитов снизился на 2,6%
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2021. Средний размер выданных в ноябре 2021 года потребительских кредитов в Свердловской ...25.12.2019 Средний размер выданных потребительских кредитов в Свердловской области сократился на 7,6%
Средний размер выданных потребительских кредитов после введения показателя долговой нагрузки (ПДН) в Свердловской ...25.12.2019 Средний размер выданных потребительских кредитов в Свердловской области сократился на 7,6%
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. Средний размер выданных потребительских кредитов после введения показателя долговой ...