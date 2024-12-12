Средний размер потребкредита в РФ в ноябре упал до 132,4 тыс. руб

Средний размер потребкредита в РФ в ноябре упал до 132,4 тыс. руб., достигнув таким образом минимума за семь лет. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Скоринг-бюро.



«Такой показатель в последний раз встречался во втором квартале 2017 года — после этого периода россияне всегда занимали в банках больше», — сообщили специалисты кредитного бюро.



Сокращение среднего размера кредита началось в июле с момента первого поднятия ЦБ ключевой ставки в текущем году. Максимальное месячное падение было зафиксировано в ноябре (-13,4% к октябрю).



Именно продолжающееся повышение ставки в бюро назвали одной из основных причин снижения размера выдаваемых кредитных средств. Еще одной причиной, по словам специалистов, явилось ужесточение главным финансовым регулятором макропруденциальных лимитов для необеспеченных потребкредитов.