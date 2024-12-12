С начала года цены на молоко в Свердловской области выросли более чем на 17,5%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. Средние потребительские цены на питьевое пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности в ноябре 2024 года на Среднем Урале достигли 84,42 руб. за литр. С января текущего года этот показатель вырос на 17,74%.



Еще более сильную динамику показали цены на молоко в Серове, где с января по ноябрь 2024 года его стоимость выросла на 18,9%: с 69,28 руб. за литр до 85,43 руб.



Кроме того, на 17,5% в отчетном периоде выросли цены на молоко и в Екатеринбурге — с 70,25 руб. до 85,24 руб. за литр.