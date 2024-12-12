С начала года цены на молоко в Свердловской области выросли более чем на 17,5%

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По итогам января 2024 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...11.02.2022 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 58,52 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. По итогам января 2022 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...21.01.2022 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 57,66 рубля за литр
По итогам декабря 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности ...21.01.2022 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 57,66 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2022. По итогам декабря 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...09.06.2021 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 51,74 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2021. По итогам мая 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...