Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре ускорилась до 9,17%

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2024. Инфляция на Среднем Урале в октябре 2024 года составила 8,53% по сравнению с ...12.12.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре ускорилась до 7,27%
Инфляция на Среднем Урале в ноябре составила 7,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в октябре — ...12.12.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре ускорилась до 7,27%
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Инфляция на Среднем Урале в ноябре составила 7,27% по сравнению с аналогичным периодом ...12.12.2022 Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре замедлилась до 11,59%
Инфляция на Среднем Урале в ноябре 2022 года составила 11,59% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в ...12.12.2022 Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре замедлилась до 11,59%
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Инфляция на Среднем Урале в ноябре 2022 года составила 11,59% по сравнению с ...