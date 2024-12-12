УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
12.12.2024

Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре ускорилась до 9,17%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. Инфляция на Среднем Урале в ноябре 2024 года составила 9,17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в октябре — 8,53%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Продовольственные товары за год подорожали на 9,84% (в частности, плодоовощная продукция на 14,86%), непродовольственные — на 6,35%, услуги — на 12,13%.

Потребительские цены в регионе в ноябре 2024 года по сравнению с октябрем текущего года выросли на 1,70%, а по отношению к декабрю 2023 года — на 8,32%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.11.2024 Годовая инфляция на Среднем Урале в октябре ускорилась до 8,53%

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2024. Инфляция на Среднем Урале в октябре 2024 года составила 8,53% по сравнению с ...

12.12.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре ускорилась до 7,27%

Инфляция на Среднем Урале в ноябре составила 7,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в октябре — ...

12.12.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре ускорилась до 7,27%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Инфляция на Среднем Урале в ноябре составила 7,27% по сравнению с аналогичным периодом ...

12.12.2022 Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре замедлилась до 11,59%

Инфляция на Среднем Урале в ноябре 2022 года составила 11,59% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в ...

12.12.2022 Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре замедлилась до 11,59%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Инфляция на Среднем Урале в ноябре 2022 года составила 11,59% по сравнению с ...

Популярные новости
19.11.2024Свердловский Россельхознадзор выявил партию сфальсифицированного масла из Омской области19.11.2024Леонид Стариков: Нейросеть для бизнеса должна быть универсальной, дешевой и надежной27.11.2024Почему упал курс рубля?20.11.2024Марина Шаихслисламова: Управляющая компания встречает зимний сезон во всеоружии26.11.2024В ногу со страной
Архив новостей
Декабрь 2024 (346)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18