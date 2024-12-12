Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре ускорилась до 9,17%

Инфляция на Среднем Урале в ноябре 2024 года составила 9,17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в октябре — 8,53%). Об этом сообщает Свердловскстат.



Продовольственные товары за год подорожали на 9,84% (в частности, плодоовощная продукция на 14,86%), непродовольственные — на 6,35%, услуги — на 12,13%.



Потребительские цены в регионе в ноябре 2024 года по сравнению с октябрем текущего года выросли на 1,70%, а по отношению к декабрю 2023 года — на 8,32%.