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12.12.2024

В аэропорту Кольцово задержали 15 нелегальных IPhone 16

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. Два пассажира с пятнадцатью незадекларированными мобильными телефонами IPhone 16 в различных модификаций на сумму более 1,7 млн рублей прибыли в Кольцово из ОАЭ, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Местная жительница 26 лет и 23-летний челябинец утверждали, что приобрели мобильные телефоны на личные сбережения, айфоны везли в качестве подарков родственникам. Оба они сообщили инспекторам таможни, что с правилами провоза товаров были знакомы частично, на информационные стенды и аудиоинформирование не обратили внимание.

«Количество телефонов и фирменная упаковка указывают, что данная партия гаджетов не является товарами для личного пользования, а предназначается для коммерческих целей, и, соответственно, подлежит обязательному декларированию», — отметил заместитель начальника таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Большанин.

Уральцам грозят денежные штрафы, товары у них изъяли и поместили на склад временного хранения. В отношении мужчины и женщины возбуждены дела об административных правонарушениях.
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