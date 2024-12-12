В аэропорту Кольцово задержали 15 нелегальных IPhone 16

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. Два пассажира с пятнадцатью незадекларированными мобильными телефонами IPhone 16 в различных модификаций на сумму более 1,7 млн рублей прибыли в Кольцово из ОАЭ, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Местная жительница 26 лет и 23-летний челябинец утверждали, что приобрели мобильные телефоны на личные сбережения, айфоны везли в качестве подарков родственникам. Оба они сообщили инспекторам таможни, что с правилами провоза товаров были знакомы частично, на информационные стенды и аудиоинформирование не обратили внимание.



«Количество телефонов и фирменная упаковка указывают, что данная партия гаджетов не является товарами для личного пользования, а предназначается для коммерческих целей, и, соответственно, подлежит обязательному декларированию», — отметил заместитель начальника таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Большанин.



Уральцам грозят денежные штрафы, товары у них изъяли и поместили на склад временного хранения. В отношении мужчины и женщины возбуждены дела об административных правонарушениях.