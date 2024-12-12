В аэропорту Кольцово задержали 15 нелегальных IPhone 16

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2024. В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники изъяли 44,5 кг незадекларированных ...22.07.2024 Через таможенный контроль в аэропорту Кольцово в I полугодии 2024 года прошли 980 тыс. пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2024. Зону таможенного контроля в екатеринбургском аэропорту Кольцово в I полугодии 2024 года ...02.06.2023 Гражданин Таджикистана попытался пронести через пункт досмотра аэропорта Кольцово партию смартфонов
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В аэропорту Кольцово сотрудники таможни обнаружили у одного из пассажиров рейса ...17.12.2019 В аэропорту Кольцово сотрудники таможни задержали более 100 сотовых телефонов
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2019. В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможни при проверке рейса ...22.08.2019 В аэропорту Кольцово у пассажира изъяли несколько сотен комплектующих для сотовых телефонов и компьютеров
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. При проверке рейса Екатеринбург — Душанбе таможенники аэропорта Кольцово обнаружили в ...