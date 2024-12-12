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12.12.2024

Оптовая стоимость куриного мяса за год выросла на 9%

УрБК, Москва, 12.12.2024. Оптовая стоимость тушки бройлера выросла на 9% за год и на 4% за неделю, составив 195 руб. за 1 кг. на 1 декабря 2024 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Национального союза свиноводов.

Подобный подъем стоимости после цикла снижения отмечен впервые с конца июля этого года. Причиной повышения цен производители называют рост издержек, в том числе, из-за увеличения цен на корма. Предполагаемым механизмом контроля называется вывод продаж куриного мяса на товарно-сырьевую биржу.

Напомним, ранее мясопереработчики направляли ритейлерам запросы о повышении закупочных цен на свою продукцию.

Министерство сельского хозяйства на данный момент считает ситуацию с ценами стабильной.
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