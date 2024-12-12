Оптовая стоимость куриного мяса за год выросла на 9%

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В июле стоимость куриного мяса в крупных торговых сетях России достигла 350 рублей за килограмм

УрБК, Москва, 31.07.2023. В июле максимальная стоимость куриного мяса в розничных магазинах достигла 350 руб. за 1 кг, ...

Цены на готовую мясную продукцию в России могут вырасти на 10-15%

Мясопереработчики направили ритейлерам запросы о повышении закупочных цен на свою продукцию, пишет газета ...

Цены на готовую мясную продукцию в России могут вырасти на 10-15%

УрБК, Москва, 16.02.2021. Мясопереработчики направили ритейлерам запросы о повышении закупочных цен на свою продукцию, ...

Федеральные производители мясных изделий предупреждают о росте цен на свою продукцию

УрБК, Москва, 07.08.2018. В связи с ростом цен на сырье крупные российские переработчики мяса планируют поднять ...