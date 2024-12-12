Оптовая стоимость куриного мяса за год выросла на 9%

УрБК, Москва, 15.05.2024. Отмена пошлины в 15% на импорт куриного мяса в Россию результатов не дала, пишет ...31.07.2023 В июле стоимость куриного мяса в крупных торговых сетях России достигла 350 рублей за килограмм
УрБК, Москва, 31.07.2023. В июле максимальная стоимость куриного мяса в розничных магазинах достигла 350 руб. за 1 кг, ...16.02.2021 Цены на готовую мясную продукцию в России могут вырасти на 10-15%
Мясопереработчики направили ритейлерам запросы о повышении закупочных цен на свою продукцию, пишет газета ...16.02.2021 Цены на готовую мясную продукцию в России могут вырасти на 10-15%
УрБК, Москва, 16.02.2021. Мясопереработчики направили ритейлерам запросы о повышении закупочных цен на свою продукцию, ...07.08.2018 Федеральные производители мясных изделий предупреждают о росте цен на свою продукцию
УрБК, Москва, 07.08.2018. В связи с ростом цен на сырье крупные российские переработчики мяса планируют поднять ...