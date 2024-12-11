Более 3 тыс. жителей Екатеринбурга выступили с предложениями по благоустройству Основинского парка

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2024. В Екатеринбурге в школе № 165 состоялось обсуждение мастер-плана благоустройства ...03.05.2024 В Екатеринбурге при голосовании за благоустройство общественных пространств в 2025 году больше всего голосов набрал парк 50-летия ВЛКСМ
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В Екатеринбурге в результате голосования за общественные пространства, претендующие на ...27.07.2022 На благоустройство летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге выделят 6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2022. На выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству летнего парка «Уралмаш» ...19.04.2022 В голосовании по выбору объектов благоустройства в Екатеринбурге уже приняли участие более 5,5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. В Екатеринбурге продолжается голосование по выбору объектов благоустройства в рамках ...07.04.2022 В Екатеринбурге на следующей неделе начнется голосование за благоустройство объектов в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2022. В Екатеринбурге с 15 апреля стартует голосование по выбору объектов благоустройства в ...