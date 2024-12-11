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11.12.2024

Более 3 тыс. жителей Екатеринбурга выступили с предложениями по благоустройству Основинского парка

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Почти 3,3 тыс. жителей Екатеринбурга приняли участие в обсуждении мастер-плана благоустройства Основинского парка. Об этом написал в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

«Большинство опрошенных высказались за установку туалетов на территории общественного пространства, обустройство детских площадок и зон для занятий воркаутом. Также большинство выступили за то, чтобы парк был полностью огорожен по всему периметру и закрывался на ночь», — написал А. Орлов.

Напомним, что в 2025 году Основинский парк примет участие в голосовании на получение субсидии в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Отметим, что благодаря данной госпрограмме в Екатеринбурге уже облагородили сквер у Оперного театра, набережную Исети от ул. Малышева до Куйбышева, Зеленую рощу, парк имени XXII Партсъезда и Преображенский парк.
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