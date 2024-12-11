Рынок свежесрезанных цветов в России восстановился до уровня 2021 года

УрБК, Москва, 19.11.2024. Жители РФ в октябре потратили на приобретение новых автомобилей рекордную сумму в 542 млрд ...27.09.2024 Россияне за семь месяцев потратили на кроссовки 45 млрд рублей
УрБК, Москва, 27.09.2024. За первые семь месяцев 2024 года россияне потратили на кроссовки 44,8 млрд руб. Об этом пишут ...30.08.2024 За семь месяцев 2024 года россияне потратили на покупку подержанных автомобилей 3,8 трлн рублей
УрБК, Москва, 30.08.2024. За семь месяцев 2024 года россияне потратили на покупку автомобилей со вторичного рынка 3,8 ...22.12.2020 Екатеринбургская городская дума приняла бюджет муниципалитета на 2021 год
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2020. Екатеринбургская городская дума приняла во втором чтении бюджет муниципалитета на 2021 ...25.05.2015 Объем рынка электронной коммерции в 2014 году вырос на треть
УрБК, Москва, 25.05.2015. Совокупный оборот рынка интернет-торговли в России в 2014 году вырос на 31% (до 612 млрд ...