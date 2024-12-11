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11.12.2024

Рынок свежесрезанных цветов в России восстановился до уровня 2021 года

УрБК, Москва, 11.12.2024. По итогам 2024 года россияне купят 2,02 млрд шт. свежесрезанных цветов. Таким образом, объем продаж восстановится до уровня 2021 года после падения в 2022 и 2023 (1,8 и 1,9 млрд шт. соответственно). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на совместное исследование маркетплейса цветов и подарков Flowwow и маркетинговой компании Daily Dozen.

Согласно данным исследования, рост также наблюдается и в денежном выражении. Если в 2021 году жители России потратили на цветы 250 млрд руб., то в 2022 году показатель вырос на 15%, составив уже 295 млрд руб. В 2023 году сумма снова подросла на 15%, до 349 млрд руб. В текущем году россияне потратили на цветы 402 млрд руб. (+13%).

По данным Flowwow, этим летом самыми популярными цветами стали розы. На них пришлось более трети всех заказов. Ранее также сообщалось, что россияне предпочитают заказывать цветы через интернет: количество онлайн-заказов цветов с 2020 года выросло в 2,8 раза, отмечали аналитики проекта T-Data.
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