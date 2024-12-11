Средняя стоимость искусственной елки за год выросла на 14%

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УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. На главной площади Екатеринбурга строители ледового городка установили новогоднюю елку. ...

Главную елку России разберут на сувениры

Главную елку России планируется использовать для изготовления сувениров, лыж и хоккейных клюшек, сообщает ТАСС со ...

В Кремль привезли главную елку страны

Главную новогоднюю елку страны привезли в Москву. Об этом сообщает ТАСС. Грузовик, за рулем которого основную часть ...

Новогодние елки в аренду предлагают жителям Одессы

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Во Владивостоке порывистый ветер повалил главную новогоднюю елку на центральной площади города. На место происшествия ...