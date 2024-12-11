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11.12.2024

Средняя стоимость искусственной елки за год выросла на 14%

УрБК, Москва, 11.12.2024. Средняя стоимость искусственной елки в России с 20 ноября по 5 декабря 2024 года составила 4,26 тыс. руб., что на 14% больше, чем годом ранее. За этот же период число покупок этого товара выросло на 39%, говорится в исследовании, проведенном сервисом электронных платежей ЮMoney и аналитическим ресурсом «Чек индекс» компании «Платформа ОФД», пишет ТАСС.

Средняя цена гирлянд за последний год увеличилась на 19%, до 587 руб. Стоимость елочных игрушек выросла на 17%, до 745 руб. Мишура подорожала на 11%, до 149 руб.

Согласно опросу, более половины россиян (59%) ставят елку на Новый год, 16% делают это время от времени, 4% украшают дом еловыми ветками, а 21% никогда не ставят елку. Из тех, кто ставит елку, 57% предпочитают искусственную, 39% — живую, 4% —эко-елку. Треть покупают елку на базаре, 23% — на маркетплейсах, 18% — в супермаркетах, 5% срубают в лесу, 4% заказывают в питомниках, 4% покупают в сервисах доставки и 1% — у блогеров.
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