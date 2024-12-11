Средняя стоимость искусственной елки за год выросла на 14%

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. На главной площади Екатеринбурга строители ледового городка установили новогоднюю елку. ...12.01.2015 Главную елку России разберут на сувениры
Главную елку России планируется использовать для изготовления сувениров, лыж и хоккейных клюшек, сообщает ТАСС со ...19.12.2014 В Кремль привезли главную елку страны
Главную новогоднюю елку страны привезли в Москву. Об этом сообщает ТАСС. Грузовик, за рулем которого основную часть ...06.12.2011 Новогодние елки в аренду предлагают жителям Одессы
Одесситам предложили взять новогодние елки в аренду. Идея, направленная на сохранение деревьев в период зимних ...30.12.2009 Во Владивостоке рухнула главная новогодняя елка
Во Владивостоке порывистый ветер повалил главную новогоднюю елку на центральной площади города. На место происшествия ...