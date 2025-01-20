Средний чек онлайн-покупок в Свердловской области за год снизился на 20%

В Свердловской области в 2024 году количество онлайн-покупок выросло на 99% по сравнению с предыдущим годом. Общий годовой оборот онлайн-покупок увеличился на 60%, а средний чек снизился на 20% (до 1 716 руб.) Такие данные приводят аналитики «ЮКасса» (сервис для приема онлайн и офлайн платежей финтех-компании ЮMoney).



По словам экспертов, наибольший рост оборота показал малый бизнес. Небольшие интернет-магазины (оборот до 1 млн руб/мес) увеличили свой оборот в годовом отношении на 86%. Количество покупок в этом сегменте выросло на 72% год к году, а средний чек — на 8% (до 1 901 руб.). Годовой оборот средних площадок (до 15 млн руб/мес) увеличился на 69%, количество оплат — на 66%, средний чек — на 2% (до 2 109 руб.). Оборот больших магазинов (от 15 млн руб/мес) вырос на 49%, число платежей — на 109%. Средний чек крупных площадок стал меньше на 29% (до 1 103 руб.).



По словам коммерческого директора ЮMoney Дмитрия Кармишина, несмотря на доминирование маркетплейсов на рынке e-commerce, многие покупатели, готовые платить больше за уникальность товара или предпочитающие персонализированный сервис, выбирают самостоятельные интернет-магазины, чем дают им мощный толчок к развитию этого сегмента.