Средний чек онлайн-покупок в Свердловской области за год снизился на 20%

УрБК, Москва, 16.11.2020. Средний чек покупок россиян в интернете в октябре 2020 года составил 2,1 тыс. руб. Это на 45% ...20.08.2020 Из-за пандемии COVID-19 россияне стали в три раза больше покупать в интернете
УрБК, Москва, 20.08.2020. По итогам I полугодия 2020 года анализ операций по банковским картам показал, что количество ...26.07.2017 За год средний чек по онлайн-покупке авиабилетов в Екатеринбурге снизился на 23%
В I полугодии 2017 года средний чек по онлайн-покупке авиабилетов в Екатеринбурге составил 7,4 тыс. руб. Как сообщает ...26.07.2017 За год средний чек по онлайн-покупке авиабилетов в Екатеринбурге снизился на 23%
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2017. В I полугодии 2017 года средний чек по онлайн-покупке авиабилетов в Екатеринбурге ...30.11.2016 Число интернет-покупок в Екатеринбурге за год выросло на 56%
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2016. За год пользователи из Екатеринбурга потратили в интернете на 17% больше средств, чем ...