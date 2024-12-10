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10.12.2024

В Свердловской области действуют более 3,1 тыс. пунктов выдачи онлайн-покупок

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. На территории Свердловской области действуют более 3,1 тыс. пунктов выдачи онлайн-покупок, сообщает департамент информполитики региона.

Отмечается, что свердловчане все чаще выбирают маркетплейсы для совершения покупок. Всего за три квартала текущего года жители региона приобрели онлайн различных товаров на сумму 122,7 млрд руб.

«Удобство для пользователей и широкий ассортимент маркетплейсов создают мощный импульс для развития онлайн-торговли», — заявляет министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Напомним, что в целом оборот розничной торговли в регионе за прошедший год составил более 1,3 трлн руб. По этому показателю Свердловская область занимает первое место в своем федеральном округе и входит в топ-5 регионов России.
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