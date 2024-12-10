В Свердловской области действуют более 3,1 тыс. пунктов выдачи онлайн-покупок

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. Свердловская область введет в оборот 9 тыс. га сельхозземель. На эти цели в бюджете ...

В бюджет Свердловской области на 2024 год заложили 5,5 млн рублей на ввод в оборот 9 тыс. га сельхозземель

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2020. Держатели карт СКБ-банка во время всемирной распродажи «Черная пятница» чаще всего ...

Прирост среднего чека по операциям в сегменте онлайн-покупок среди держателей карт СКБ-банка в «Черную пятницу» составил 172%

Оборот оптовой торговли в УрФО в 2019 году сократился на 13%

Оборот розничной торговли в Свердловской области с начала 2014 года вырос почти на 5%

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2014. Оборот розничной торговли в Свердловской области с начала 2014 года составил 470,2 млрд ...