В Свердловской области действуют более 3,1 тыс. пунктов выдачи онлайн-покупок

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. Свердловская область введет в оборот 9 тыс. га сельхозземель. На эти цели в бюджете ...04.12.2020 Прирост среднего чека по операциям в сегменте онлайн-покупок среди держателей карт СКБ-банка в «Черную пятницу» составил 172%
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2020. Держатели карт СКБ-банка во время всемирной распродажи «Черная пятница» чаще всего ...10.03.2020 Оборот оптовой торговли в УрФО в 2019 году сократился на 13%
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2020. Оборот оптовой торговли (профильных организаций) в Уральском федеральном округе (УрФО) ...23.07.2014 Оборот розничной торговли в Свердловской области с начала 2014 года вырос почти на 5%
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2014. Оборот розничной торговли в Свердловской области с начала 2014 года составил 470,2 млрд ...29.12.2011 Министр торговли, питания и услуг Свердловской области Дмитрий Ноженко: наш рынок торговли остается одним из ведущих в России
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2011. Министр торговли, питания и услуг Свердловской области Дмитрий Ноженко провел встречу с ...