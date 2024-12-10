Мошенники в III квартале похитили у клиентов банков 9,3 млрд рублей

УрБК, Москва, 20.08.2024. В России за апрель-июнь банки зафиксировали почти 257 тыс. мошеннических операций, что на ...28.11.2023 За год число мошеннических операций со счетами банковских клиентов в РФ выросло на 23%
В июле-сентябре 2023 года банки отразили 10,8 млн атак на счета своих клиентов против 6,6 млн кварталом ранее. Об этом ...24.08.2023 Во II квартале 2023 года банки предотвратили более 6,5 млн атак на счета клиентов
Во II квартале 2023 года банки предотвратили более 6,5 млн атак на счета клиентов на сумму 911 млрд руб. По сравнению с ...24.08.2023 Во II квартале 2023 года банки предотвратили более 6,5 млн атак на счета клиентов
УрБК, Москва, 24.08.2023. Во II квартале 2023 года банки предотвратили более 6,5 млн атак на счета клиентов на сумму ...19.02.2019 Объем несанкционированных операций с использованием платежных карт в России составил 1,38 млрд рублей
УрБК, Москва, 19.02.2019. Объем несанкционированных операций с использованием платежных карт в России в прошлом году ...