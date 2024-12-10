Мошенники в III квартале похитили у клиентов банков 9,3 млрд рублей

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УрБК, Москва, 20.08.2024. В России за апрель-июнь банки зафиксировали почти 257 тыс. мошеннических операций, что на ...

За год число мошеннических операций со счетами банковских клиентов в РФ выросло на 23%

В июле-сентябре 2023 года банки отразили 10,8 млн атак на счета своих клиентов против 6,6 млн кварталом ранее. Об этом ...

Во II квартале 2023 года банки предотвратили более 6,5 млн атак на счета клиентов

Во II квартале 2023 года банки предотвратили более 6,5 млн атак на счета клиентов на сумму 911 млрд руб. По сравнению с ...

Во II квартале 2023 года банки предотвратили более 6,5 млн атак на счета клиентов

УрБК, Москва, 24.08.2023. Во II квартале 2023 года банки предотвратили более 6,5 млн атак на счета клиентов на сумму ...

Объем несанкционированных операций с использованием платежных карт в России составил 1,38 млрд рублей

УрБК, Москва, 19.02.2019. Объем несанкционированных операций с использованием платежных карт в России в прошлом году ...