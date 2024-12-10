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10.12.2024

Мошенники в III квартале похитили у клиентов банков 9,3 млрд рублей

УрБК, Москва, 10.12.2024. В III квартале 2024 года злоумышленники похитили у клиентов банков 9,3 млрд руб., что в 1,9 раза больше показателя за II квартал (4,3 млрд руб.) и в 2,2 раза превышает средний показатель за предшествующие четыре квартала, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Центробанка.

За отчетный период количество операций без добровольного согласия клиента выросло на 36% по сравнению с прошлым кварталом и достигло 348,6 тыс. Доля возвращенных средств увеличилась до 11,9%.

Банки зафиксировали 16,1 млн попыток мошенничества на сумму 4,9 трлн руб. Объем хищений со счетов физлиц через онлайн-банкинг составил 3,8 млрд руб., а число таких операций выросло в 1,9 раза, до 31,9 тыс.

В Системе быстрых платежей (СБП) объем хищений достиг 2,8 млрд руб., количество мошеннических операций увеличилось до 61,1 тыс., доля возмещенных средств составила 8,2%.

По банковским картам объем хищений составил 2,2 млрд руб., количество операций без согласия — 189,3 тысячи, а доля возмещенных средств — 15,9%.

Число атак с использованием социальной инженерии сократилось до 20,3 тыс., а количество фишинговых атак — до 835.
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