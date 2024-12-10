УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 17:24

Доля возвращенных жертвам мошенников денежных средств снизилась до 5%

УрБК, Москва, 08.08.2025. Объем похищенных мошенниками средств россиян во II квартале 2025 года вырос на 33% год к году, до 6,33 млрд руб., сократившись при этом на 8% по сравнению с прошлым кварталом. При этом доля возвращенных средств снизилась до минимума с 2023 года, составив 5,2% против 9,6% в среднем за предыдущие четыре квартала. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦБ.

Больше всего средств было украдено через операции по счетам — 2,22 млрд руб. Через СБП было похищено 2,19 млрд руб., через карты — 1,56 млрд руб. При этом количество мошеннических операций снизилось до 273 тыс., что является одним из самых низких результатов за 2,5 года. Это связано с усилением контроля банками.

Что касается возвратов, то специалисты не ожидают их существенного роста, особенно по СБП, в связи с отсутствием четкого механизма возврата и мгновенностью переводов. Так, по данным ЦБ, в СБП возвращают лишь 2,7% похищенного.
