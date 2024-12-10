Доля возвращенных жертвам мошенников денежных средств снизилась до 5%

Материалы по теме

Мошенники в III квартале похитили у клиентов банков 9,3 млрд рублей

УрБК, Москва, 10.12.2024. В III квартале 2024 года злоумышленники похитили у клиентов банков 9,3 млрд руб., что в 1,9 ...

За год число мошеннических операций со счетами банковских клиентов в РФ выросло на 23%

УрБК, Москва, 28.11.2023. В июле-сентябре 2023 года банки отразили 10,8 млн атак на счета своих клиентов против 6,6 млн ...

В июле-сентябре 2023 года банки отразили 10,8 млн атак на счета своих клиентов против 6,6 млн кварталом ранее. Об этом ...

Во II квартале 2023 года держатели банковских карт совершили 1,6 млрд операций на сумму более 7 трлн рублей через СБП

УрБК, Москва, 22.08.2023. Держатели банковских карт во II квартале 2023 года совершили 1,6 млрд переводов на сумму ...

ЦБ: В 2015 году объем мошеннических операций по российским картам составил 1,14 млрд рублей

УрБК, Москва, 01.04.2016. За 2015 год было совершено более 260 тыс. мошеннических операций по российским картам на ...