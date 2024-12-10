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10.12.2024

Производство слабоалкогольной продукции в РФ с начала года снизилось вдвое

УрБК, Москва, 10.12.2024. Объем производства слабоалкогольной продукции в России за год снизился на 53%. Это следует из данных Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), пишут РИА «Новости»

Так, с января по ноябрь 2024 года было произведено 9,57 млн дал слабоалкогольных напитков. За аналогичный период 2023 года — 20,29 млн.

В то же время объем производства виноградосодержащих напитков вырос до 47,1 тыс. дал. Выпуск ликерных и игристых вин увеличился на 35,9% и 25,7% соответственно.

Ранее УрБК писал, что в январе-октябре 2024 года на Среднем Урале было произведено 22,8 млн декалиторов пива. Это на 11,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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