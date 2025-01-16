Производство ликероводочных напитков в РФ за год увеличилось на 29%

УрБК, Москва, 08.11.2024. В России за период с января по октябрь 2024 года произвели 151,2 млн. декалитров (дал) ...09.09.2024 В России за восемь месяцев 2024 года производство алкоголя выросло на 8,5%
УрБК, Москва, 09.09.2024. В России за восемь месяцев 2024 года производство алкоголя выросло на 8,5% по сравнению с ...09.04.2024 Производство алкоголя в России в I квартале выросло на 17%
УрБК, Москва, 09.04.2024. В январе-марте 2024 года производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, ...08.02.2024 Российские предприятия в январе 2024 года увеличили производство вина на 20%
УрБК, Москва, 08.02.2024. Российские предприятия в январе 2024 года увеличили производство виноградных вин на 20,4% в ...16.01.2023 В России за 2022 год производство алкоголя увеличилось почти на 10%
УрБК, Москва, 16.01.2023. В России производство алкоголя в 2022 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом на ...