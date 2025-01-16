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16.01.2025

Производство ликероводочных напитков в РФ за год увеличилось на 29%

УрБК, Москва, 16.01.2025. Выпуск ликероводочных напитков в РФ за 2024 год вырос на 28,6% по сравнению с предыдущим годом. Их общая выработка составила 18,1 млн дал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

Производство ликерных вин увеличилось на 29,6% (до 1,1 млн дал), игристых — на 24,7% (до 17,6 млн дал), коньяка — на 10,2% (до 9,7 млн дал), тихих вин — на 8,6% (до 32,6 млн дал), водки — на 3% (до 82,8 млн дал).

Производство виноградосодержащих напитков (без этилового спирта) снизилось почти в три раза (-64,8%, до 199,6 тыс. дал), слабоалкогольной продукции — более чем в два раза
(-56,1%, до 9,8 млн дал), плодовой алкогольной продукции — наполовину (до 5,9 млн дал).

Как пояснили в Росалкогольтабакконтроле, эта динамика объясняется изменениями в законодательстве, вступившими в силу в 2024 году.

«На фоне снижения производства этих видов продукции, спрос сместился в группы напитков брожения», — объяснили такие резкие колебания в ведомстве.

В целом производство спиртных напитков в России увеличилось за прошлый год на 8%. Специалисты объясняют это ростом внутреннего туризма и адаптацией рынка к сложившейся международной ситуации — собственное производство растет на фоне сокращения импорта.
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