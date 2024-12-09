В РФ объем досрочного погашения ипотеки снизился до минимума за два года

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Объем досрочно погашенных кредитов по итогам полугодия снизился более чем на 16%

В России по итогам I полугодия 2024 года объем досрочно погашенных кредитов снизился на 16,8%. За отчетный период ...

Объем досрочно погашенных кредитов по итогам полугодия снизился более чем на 16%

УрБК, Москва, 27.08.2024. В России по итогам I полугодия 2024 года объем досрочно погашенных кредитов снизился на ...

В 2022 году средний уровень досрочного погашения кредитов в РФ достигал уровня в 12%

УрБК, Москва, 27.01.2023. В 2022 году россияне стали чаще досрочно выплачивать кредиты. В 2020-2021 годах средний ...

НБКИ: С начала года число досрочных погашений розничных кредитов выросло на 61,7%

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2016. В I квартале 2016 года количество досрочно погашенных розничных кредитов увеличилось на ...

«Ведомости» и Елена Хуторных: «Досрочно не гасится»

Вот уже два месяца у российских банков растут портфели рублевых ипотечных кредитов. Не банки увеличили активность, а у ...