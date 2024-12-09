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09.12.2024

В РФ объем досрочного погашения ипотеки снизился до минимума за два года

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. В РФ объем досрочного погашения ипотеки за счет собственных средств заемщиков снизился до минимума за два года. За третий квартал 2024 года он составил 343,5 млрд руб. Максимум в размере 548,3 млрд руб. был зафиксирован в аналогичном периоде прошлого года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на информационный бюллетень ЦБ.

Также сообщается, что за счет новых кредитов было досрочно погашено менее 2 млрд руб., за счет реализации залога — менее 1 млрд руб.

По словам экспертов, на снижение досрочного погашения ипотечного кредитования повлияли высокие ставки по депозитам и уменьшение свободных средств у населения в результате инфляции, а также возросшие проценты по новым кредитам, которых в среднем заемщики имеют не менее двух.

«При текущих ставках свободные средства, остающиеся после фиксированных обязательных платежей, выгоднее размещать на депозитах, чем направлять на досрочное погашение старых кредитов, оформленных по более низким рыночным или вовсе льготным ставкам», — говорит управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев полагает, что объемы погашения могут несколько увеличиться в следующем году, при условии снижения ЦБ ключевой ставки. Однако какие-либо серьезные изменения в ближайшем будущем, по его словам, маловероятны.

Для полноценного восстановления частоты и объемов досрочного погашения ипотеки, по мнению Ю. Беликова, необходима оптимизация долговой нагрузки граждан и серьезные результаты по таргетированию инфляции, для чего может потребоваться несколько лет.
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