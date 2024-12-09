Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга за год снизились вдвое

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. В Екатеринбурге в ноябре 2024 года было заключено около 2 тыс. договоров долевого ...11.11.2024 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга растут третий месяц подряд
В Екатеринбурге в октябре 2024 года было заключено около 2-2,1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. ...11.11.2024 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга растут третий месяц подряд
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2024. В Екатеринбурге в октябре 2024 года было заключено около 2-2,1 тыс. договоров долевого ...12.12.2023 В Екатеринбурге число договоров долевого участия в январе-ноябре выросло на 91%
В Екатеринбурге число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на первичном рынке жилья в январе-ноябре 2023 ...12.12.2023 В Екатеринбурге число договоров долевого участия в январе-ноябре выросло на 91%
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. В Екатеринбурге число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на первичном ...