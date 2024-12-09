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09.12.2024

Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга за год снизились вдвое

В Екатеринбурге в ноябре 2024 года было заключено около 2 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Об этом рассказал начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков со ссылкой на данные платформы bnMAP. pro.

По сравнению с предыдущим месяцем показатель не изменился. Однако текущий показатель вдвое ниже, чем в ноябре 2023 года. Тогда в городе было совершено около 4 тыс. сделок.

«Сделки есть, но денег нет — так можно охарактеризовать текущий этап на рынке новостроек города. Рассрочка продолжает замещать ипотеку, которая стала недоступной для большинства покупателей. Чем закончится этот компромисс для продавцов и покупателей, увидим лишь в 2025-26 годы», — написал М. Хорьков.
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