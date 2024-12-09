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09.12.2024

ЦБ не увидел предпосылок для отмены наличных или деноминации

УрБК, Москва, 09.12.2024. В России нет предпосылок для отмены наличных денег или деноминации. Об этом заявил зампред Центробанка Сергей Белов в интервью ТАСС.

По его словам, на данный момент в обращении находится более 18 трлн банкнот и монет, что является свидетельством востребованности наличных у населения.

Также он отметил, что существующий на сегодняшний день номинальный ряд является оптимальным и выпуск десятитысячной купюры не планируется.

«Часть людей все равно предпочитает наличные, и это абсолютно нормально. А наша задача — обеспечить людям возможность выбора», — сказал Сергей Белов.
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