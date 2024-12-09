ЦБ не увидел предпосылок для отмены наличных или деноминации

УрБК, Москва, 01.02.2024. Объем наличных денег, находящихся в обращении в России, увеличился в 2023 году на 2 трлн руб. ...27.01.2023 В России объем наличных денег в обращении вырос на 2,3 трлн рублей
УрБК, Москва, 27.01.2023. На 1 января 2023 года объем наличных денег в обращении составил 16,4 трлн руб. Это на 2,3 ...25.07.2022 ЦБ намерен возобновить печать десятирублевых и пятирублевых купюр
УрБК, Москва, 25.07.2022. Банк России заявил о намерении вернуть в оборот бумажные купюры достоинством пять и десять ...21.04.2016 Объем наличных денег в России в I квартале 2016 года сократился на 6,1%
УрБК, Москва, 21.04.2016. Объем наличных денег в России (банкнот и монет) с 1 января по 1 апреля 2016 года сократился ...13.10.2015 Количество наличных денег в РФ в I полугодии сократилось на 1,7%
УрБК, Москва, 13.10.2015. Количество наличных денег в обращении в России в I полугодии 2015 года сократилось на 1,7%. ...