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В Екатеринбурге 17 октября эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Радуга Парк»

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. В Екатеринбурге 17 октября в торгово-развлекательном центре «Радуга Парк» по адресу улица Репина, 94, сработала пожарная тревога. Посетителей эвакуировали. Об этом сообщают екатеринбуржцы, бывшие в это время в торговом центре.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области пояснили, что в здании проходили внутренние тренировки, организованные самим торговым центром.

Месяцем ранее, также в рамках плановых учений, был эвакуирован торговый центр «Мега».
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