В Екатеринбурге 17 октября эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Радуга Парк»

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Торговый центр «Радуга-Парк» в Екатеринбурге выплатит штраф в размере более 39 тыс. ...12.04.2018 В Серове из-за короткого замыкания электропроводки эвакуировали посетителей торгового центра
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2018. В Серове из-за короткого замыкания электропроводки эвакуировали посетителей торгового ...16.11.2017 В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «Мегаполис»
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2017. В Екатеринбурге эвакуировали посетителей из торгово-развлекательного центра (ТРЦ) ...16.11.2017 В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «Мега» и «Карнавал»
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2017. В Екатеринбурге эвакуировали посетителей из торгово-развлекательных центров (ТРЦ) ...28.04.2017 В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «Радуга Парк» из-за бесхозного предмета
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2017. В Екатеринбурге посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центра «Радуга-Парк» ...