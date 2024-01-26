В Екатеринбурге 17 октября эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Радуга Парк»

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. В Екатеринбурге 17 октября в торгово-развлекательном центре «Радуга Парк» по адресу улица Репина, 94, сработала пожарная тревога. Посетителей эвакуировали. Об этом сообщают екатеринбуржцы, бывшие в это время в торговом центре.



В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области пояснили, что в здании проходили внутренние тренировки, организованные самим торговым центром.



Месяцем ранее, также в рамках плановых учений, был эвакуирован торговый центр «Мега».