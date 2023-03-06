Первоуральские школа № 1 и лицей № 21 вошли в перечень региональных инновационных площадок

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. Школа № 1 и лицей № 21 в Первоуральске выиграли конкурс Министерства образования и молодежной политики Свердловской области и вошли в перечень региональных инновационных площадок, сообщает пресс-служба Первоуральска.



Начальник Управления образования Первоуральска Ольга Коршунова сообщила, что лицей № 21 станет площадкой для программы «Трансформация внутришкольного пространства как условие повышения качества образования в MAOУ «Лицей №21» (2024-2028 годы) по направлению «Инновационная образовательная среда образовательной организации как условие повышения качества образования в рамках проекта «Школа Минпросвещения России».



«Ежегодно практики образовательных учреждений Первоуральска получают высокую оценку на уровне области. При этом школы не останавливаются на достигнутом и разрабатывают новые, инновационные проекты, которые дают детям еще больше возможностей для самореализации и также получают региональную поддержку», — отметила О. Коршунова.



Она также сообщила, что школа № 1 была выбрана региональной инновационной площадкой по программе «Уральская инженерная школа: перезагрузка. Сетевое взаимодействие и объединение ресурсов в системе профориентационного сопровождения обучающихся» (2024-2027 годы) по направлению «Развитие инженерного образования в Свердловской области в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа-2.0».



В свою очередь, директор школы № 1 Ольга Забродина сообщила, что новая программа подразумевает обучение детей в условиях ранней профориентации с акцентом на получение профессии.



«Мы планируем организовать сетевое взаимодействие с учреждениями профессионального образования, в рамках которого будут проводиться занятия для 10-11 классов с привлечением педагогов и площадок как школы, так и колледжа. После прохождения обучения дети закончат школу не только с аттестатом, но и с дипломом о получении первой профессии», — уточнила О.Забродина.



Дополним, что школа № 1 становится региональной инновационной площадкой во второй раз. На сегодняшний день в учреждении продолжает действовать программа «Знание. Выбор. ЕГЭ: успех каждого ребенка» (2020-2025 годы).