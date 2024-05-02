За неделю средняя цена предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизилась на 0,1%

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. По состоянию на 14 октября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге составила 122 тыс. 736 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю этот показатель снизился на 0,1%, за месяц — не изменился.