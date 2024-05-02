За неделю средняя цена предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизилась на 0,1%

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. По состоянию на 22 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...12.04.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,2%
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. По состоянию на 8 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...19.01.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,3%
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. По состоянию на 15 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...11.01.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга снизилась впервые с конца ноября
По состоянию на 1 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 113 тыс. 653 руб. за ...11.01.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга снизилась впервые с конца ноября
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. По состоянию на 1 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...