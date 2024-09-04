К лету 2025 года «Атомстройкомплекс» закончит работы по благоустройству парка на Химмаше

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Компания «Атомстройкомплекс» займется благоустройством парка в Краснолесье в ...22.05.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подтвердил планы по благоустройству парка 50-летия ВЛКСМ к 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на встрече с волонтерами федерального проекта ...19.03.2024 Администрация Екатеринбурга начинает аукцион на право благоустройства летнего парка «Уралмаш»
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. В Екатеринбурге начался прием заявок на участие в аукционе, на котором разыграют право ...08.08.2023 Компания «Атомстройкомплекс» к лету 2025 года построит на Химмаше 17 тыс. кв. метров жилья
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Во II квартале 2025 года в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге будет введен в ...03.07.2019 Начал разрешаться конфликт вокруг парка в районе УНЦ
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2019. Жителям района УНЦ удалось отстоять детскую площадку у дома по Амундсена, 135. ...