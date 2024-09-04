К лету 2025 года «Атомстройкомплекс» закончит работы по благоустройству парка на Химмаше

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. К лету 2025 года «Атомстройкомплекс» закончит работы по благоустройству парка на Химмаше. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Со стороны нового ЖК парк украсит новая входная группа с арт-объектом. Будет обновлена сеть дорожек: жилой комплекс соединится с существующей сетью дорожек парка. На всех своих новых площадках компания проведет освещение. Также планируется современный скейт-парк с различными горками и рампами на любой вкус», — подчеркнул руководитель проектов компании «Атомстройкомплекс» Павел Шошкин.



Благоустройство парка на Химмаше началось в 2018 году. Тогда «Атомстройкомплекс» построил футбольное поле в рамках подготовки уральской столицы к Чемпионату мира по футболу. Кроме того, в восстановительных работах участвовала и администрация парка. За время работы был обновлен стадион и входная группа. В начале осени 2024 года завершили строительство новой детской площадки.