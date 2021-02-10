Ночью 14 октября в Новоуральске произошла авария на центральном водопроводе

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. В Екатеринбурге коммунальные службы ликвидируют аварию, которая произошла на ...04.05.2018 В Екатеринбурге 22 дома остались без горячей воды и тепла из-за прорыва трубопровода на улице Фрунзе
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. В Екатеринбурге из-за прорыва на магистральном трубопроводе на улице Фрунзе ограничена ...19.01.2018 В Екатеринбурге устранили прорыв магистрального трубопровода на улице Красноуральской
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. В Екатеринбурге устранили прорыв магистрального трубопровода на улице Красноуральской. ...04.03.2013 В Екатеринбурге произошла крупная коммунальная авария
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2013. В Екатеринбурге сегодня произошла очередная крупная коммунальная авария. Улица Бебеля ...28.01.2011 Коммунальная авария на улице Походной в Екатеринбурге, оставившая без воды более 1 тыс. человек, ликвидирована
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2011. Крупная коммунальная авария в Екатеринбурге, оставившая без воды более 1 тыс. человек, ...