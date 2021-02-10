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Вчера, 15:00

Ночью 14 октября в Новоуральске произошла авария на центральном водопроводе

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. Ночью 14 октября в Новоуральске произошла авария на центральном водопроводе. Об этом сообщил глава города Вячеслав Тюменцев в своих социальных сетях.

«Сегодня ночью произошли порывы на магистральном трубопроводе в 15 микрорайоне. Это четвертая сеть, которая обеспечивает теплом и горячей водой Южный район. Коммунальные службы немедленно приступили к устранению. Сейчас подача тепла осуществляется по резервной схеме. Тепло и горячая вода в домах есть», — сказано в публикации.

Главного инженер МУП «Водогрейная котельная» Виталий Тихонов уточнил, что трубопровод был поврежден в 1.38 по местному времени. Ремонтники подготовили резервную схему подачи тепла к 7.00. Авария возникла на двух трубопроводах одновременно, что не является характерным, добавил В. Тихонов. Отмечается, что теплосети и система водоснабжения в Новоуральске изношены на 67%. В 2023 году на ремонт коммуникаций в свердловском муниципалитете было потрачено 84 млн руб., а в текущем году — 105 млн руб.
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