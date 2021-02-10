Ночью 14 октября в Новоуральске произошла авария на центральном водопроводе

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УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. В Екатеринбурге устранили прорыв магистрального трубопровода на улице Красноуральской. ...

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УрБК, Екатеринбург, 28.01.2011. Крупная коммунальная авария в Екатеринбурге, оставившая без воды более 1 тыс. человек, ...