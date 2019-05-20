УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:43

С начала года жители Екатеринбурга сдали ЕМУП «Спецавтобаза» около 257 тонн покрышек

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. С начала года жители Екатеринбурга сдали ЕМУП «Спецавтобаза» около 257 т покрышек. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По их подсчетам, в течение девяти месяцев текущего года в ЕМУП «Спецавтобаза» горожане принесли более 20 тыс. старых автомобильных шин. При этом по итогам 2023 года было сдано 11,3 тыс. покрышек, а за первый год (2021 год) — 3,1 тыс. шин.

«Спецавтобаза» напоминает, что за неправильную утилизацию покрышек от машин предусмотрен штраф в размере до 4 тыс. руб. для горожан и 400 тыс. руб. для юридических лиц. Из пункта приема шины отправляют на переработку. Там они превращаются в крошку с мелкой дисперсией, которую применяют в строительстве.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.05.2019 ЕМУП «Спецавтобаза» объявило конкурсы по выбору подрядчиков для транспортировки мусора

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2019. Региональный оператор по обращению с отходами в восточной зоне Свердловской области ...

19.12.2018 Депутат ЕГД Григорий Вихарев получил должность директора ЕМУП «Спецавтобаза»

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2018. Новым директором ЕМУП «Спецавтобаза» стал депутат Екатеринбургской городской думы от ...

20.11.2018 Принято решение об отмене обеспечительных мер в отношении ЕМУП «Спецавтобаза»

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2018. Арбитражный суд Свердловской области принял решение об отмене обеспечительных мер в ...

03.09.2018 Нафик Фамиев покидает пост директора ЕМУП «Спецавтобаза»

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2018. Нафик Фамиев увольняется с поста директора ЕМУП «Спецавтобаза» по собственному желанию. ...

24.01.2018 Бывший депутат Заксобрания Свердловской области Нафик Фамиев стал директором ЕМУП «Спецавтобаза»

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2018. Бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области Нафик Фамиев приступил к ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана18.09.2024Региону дали тепло
Архив новостей
Октябрь 2024 (368)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (668)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18