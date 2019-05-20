С начала года жители Екатеринбурга сдали ЕМУП «Спецавтобаза» около 257 тонн покрышек

С начала года жители Екатеринбурга сдали ЕМУП «Спецавтобаза» около 257 т покрышек. Об этом сообщает пресс-служба организации.



По их подсчетам, в течение девяти месяцев текущего года в ЕМУП «Спецавтобаза» горожане принесли более 20 тыс. старых автомобильных шин. При этом по итогам 2023 года было сдано 11,3 тыс. покрышек, а за первый год (2021 год) — 3,1 тыс. шин.



«Спецавтобаза» напоминает, что за неправильную утилизацию покрышек от машин предусмотрен штраф в размере до 4 тыс. руб. для горожан и 400 тыс. руб. для юридических лиц. Из пункта приема шины отправляют на переработку. Там они превращаются в крошку с мелкой дисперсией, которую применяют в строительстве.