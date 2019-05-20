С начала года жители Екатеринбурга сдали ЕМУП «Спецавтобаза» около 257 тонн покрышек

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. С начала года жители Екатеринбурга сдали ЕМУП «Спецавтобаза» около 257 т покрышек. Об ...20.05.2019 ЕМУП «Спецавтобаза» объявило конкурсы по выбору подрядчиков для транспортировки мусора
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2019. Региональный оператор по обращению с отходами в восточной зоне Свердловской области ...19.12.2018 Депутат ЕГД Григорий Вихарев получил должность директора ЕМУП «Спецавтобаза»
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2018. Новым директором ЕМУП «Спецавтобаза» стал депутат Екатеринбургской городской думы от ...20.11.2018 Принято решение об отмене обеспечительных мер в отношении ЕМУП «Спецавтобаза»
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2018. Арбитражный суд Свердловской области принял решение об отмене обеспечительных мер в ...03.09.2018 Нафик Фамиев покидает пост директора ЕМУП «Спецавтобаза»
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2018. Нафик Фамиев увольняется с поста директора ЕМУП «Спецавтобаза» по собственному желанию. ...