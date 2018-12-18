В Сысерти компании «ПЗ-Логистик» и «Эвертон» оштрафовали на сумму свыше 2,7 млн рублей из-за использования труда нелегальных мигрантов

Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. в Сысерти ООО «ПЗ-Логистик» и ООО «Эвертон» оштрафованы на сумму свыше 2,7 млн руб. из-за использования труда нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.«Установлено, что ООО «Эвертон» и ООО «ПЗ-Логистик» к трудовой деятельности привлечены 68 иностранных граждан, у которых отсутствовали необходимые разрешительные документы, подтверждающие законность нахождения на территории Российской Федерации, и патенты», — говорится в сообщении.В отношении организаций было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконного въезда и незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан». Ход расследования дела контролирует прокуратура. При этом в отношении ООО «Эвертон» было возбуждено 43 административных дела по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ «Привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина при отсутствии разрешения на работу либо патента». Также ведомство возбудило два административных дела по той же статье в отношении ООО «ПЗ-Логистик».По итогам рассмотрения дел ООО «ПЗ-Логистик» должен выплатить штраф в размере 250 тыс. руб., а ООО «Эвертон» — более 5,3 млн руб.