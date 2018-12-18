УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:24

В Сысерти компании «ПЗ-Логистик» и «Эвертон» оштрафовали на сумму свыше 2,7 млн рублей из-за использования труда нелегальных мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. в Сысерти ООО «ПЗ-Логистик» и ООО «Эвертон» оштрафованы на сумму свыше 2,7 млн руб. из-за использования труда нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Установлено, что ООО «Эвертон» и ООО «ПЗ-Логистик» к трудовой деятельности привлечены 68 иностранных граждан, у которых отсутствовали необходимые разрешительные документы, подтверждающие законность нахождения на территории Российской Федерации, и патенты», — говорится в сообщении.

В Сысерти компании «ПЗ-Логистик» и «Эвертон» оштрафовали на сумму свыше 2,7 млн рублей из-за использования труда нелегальных мигрантов
Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Свердловской области

В отношении организаций было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконного въезда и незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан». Ход расследования дела контролирует прокуратура. При этом в отношении ООО «Эвертон» было возбуждено 43 административных дела по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ «Привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина при отсутствии разрешения на работу либо патента». Также ведомство возбудило два административных дела по той же статье в отношении ООО «ПЗ-Логистик».

По итогам рассмотрения дел ООО «ПЗ-Логистик» должен выплатить штраф в размере 250 тыс. руб., а ООО «Эвертон» — более 5,3 млн руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.12.2018 Североуральский завод ЖБК оштрафован на 250 тыс. рублей за незаконное привлечение к трудовой деятельности мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2018. ООО «Североуральский завод ЖБК» и директор предприятия оштрафованы за незаконное ...

05.06.2018 Кондитерское предприятие «9 островов» оштрафовано на 750 тыс. рублей за привлечение к работе иностранцев

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. В Верхней Пышме ООО «Производственное объединение «9 островов» оштрафовано на 750 тыс. ...

26.05.2015 Компания «Уралпромтехцентр» оштрафована за незаконное привлечение к труду мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2015. В Ивделе ООО «Уралпромтехцентр» оштрафовано на 820 тыс. руб. за незаконное привлечение ...

02.07.2014 ООО «СМУ «Уралдизайнстрой» оштрафовано на 500 тысяч рублей за незаконное привлечение к труду мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2014. В городе Березовском прокуратура установила факт незаконного привлечения мигрантов для ...

11.04.2014 В Верхней Пышме приостановлена деятельность ООО «Экопром» за нарушения миграционного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2014. В Верхней Пышме приостановлена деятельность ООО «Экопром» за нарушения миграционного ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана18.09.2024Региону дали тепло
Архив новостей
Октябрь 2024 (341)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18