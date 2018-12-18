В Сысерти компании «ПЗ-Логистик» и «Эвертон» оштрафовали на сумму свыше 2,7 млн рублей из-за использования труда нелегальных мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2018. ООО «Североуральский завод ЖБК» и директор предприятия оштрафованы за незаконное ...05.06.2018 Кондитерское предприятие «9 островов» оштрафовано на 750 тыс. рублей за привлечение к работе иностранцев
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. В Верхней Пышме ООО «Производственное объединение «9 островов» оштрафовано на 750 тыс. ...26.05.2015 Компания «Уралпромтехцентр» оштрафована за незаконное привлечение к труду мигрантов
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2015. В Ивделе ООО «Уралпромтехцентр» оштрафовано на 820 тыс. руб. за незаконное привлечение ...02.07.2014 ООО «СМУ «Уралдизайнстрой» оштрафовано на 500 тысяч рублей за незаконное привлечение к труду мигрантов
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2014. В городе Березовском прокуратура установила факт незаконного привлечения мигрантов для ...11.04.2014 В Верхней Пышме приостановлена деятельность ООО «Экопром» за нарушения миграционного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2014. В Верхней Пышме приостановлена деятельность ООО «Экопром» за нарушения миграционного ...