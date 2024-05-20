ФАС России обязала МТС вернуть в бюджет государства средства от увеличения стоимости услуг мобильной связи на 8% весной 2024 года

УрБК, Москва, 20.05.2024. Услуги сотовой связи в России в апреле подорожали на 8,5% по сравнению с предыдущим месяцем, ...22.02.2022 ФАС России возбудила дело в отношении «МТС» из-за необоснованного повышения стоимости за услуги связи
УрБК, Москва, 22.02.2022. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против ПАО «МТС» из-за резкого ...21.10.2020 ФАС признала необоснованным повышение тарифов оператором Tele2
УрБК, Москва, 21.10.2020. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала оператора сотовой связи Tele2 (ООО ...15.07.2020 ФАС уличила оператора Tele2 в завышении тарифов на услуги связи во время пандемии
УрБК, Москва, 15.07.2020. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении оператора Tele2 за ...17.07.2017 ФАС обязала «большую четверку» операторов связи отменить роуминг
УрБК, Москва, 17.07.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала операторов ВымпелКом, МТС, МегаФон и Т2 ...