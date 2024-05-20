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ФАС России обязала МТС вернуть в бюджет государства средства от увеличения стоимости услуг мобильной связи на 8% весной 2024 года

УрБК, Москва, 14.10.2024. ФАС России обязала МТС вернуть в бюджет государства средства, полученные от увеличения стоимости услуг мобильной связи на 8% весной 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

«Ранее ФАС России признала ПАО «МТС» нарушившим Закон о защите конкуренции. В апреле и мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов», — говорится в сообщении.

Антимонопольщики установили, что рост цены не являлся экономически обоснованным и нарушил интересы потребителей. Кроме того, оператор связи должен снизить тарифы для клиентов.
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