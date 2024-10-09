Энергетики подключили теплоснабжение в 94 муниципалитетах Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. Энергетики подключили теплоснабжение в 94 муниципалитетах Среднего Урала. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, в настоящий момент подключено 100% всех объектов. Котельные начали подачу тепла в социальные учреждения и многоквартирные дома. Городские власти готовят отчетность и завершают паспорта готовности к отопительному сезону. Известно, что документы будут приняты на уровне властей региона в ноябре. Согласно отчетам, при подготовительном сезоне специалисты отремонтировали определенный объем поврежденных коммуникаций и заменили устаревшие, что обеспечит их стабильную работу зимой.



Отмечается, что по данным на 14 октября полностью подключены 5 тыс. 903 объекта социальной сферы. Теплом обеспечены 98,6 млн. кв. м жилья.