Энергетики подключили теплоснабжение в 94 муниципалитетах Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. В Свердловской области подключили теплоснабжение на объектах социальной сферы в 92 ...01.10.2024 В Свердловской области подключили к теплу 98% объектов социальной инфраструктуры
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024.В Свердловской области подключили к теплу 98% объектов социальной инфраструктуры. Об ...25.09.2024 В Свердловской области полностью включили теплоснабжение в 45 муниципалитетах
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. В Свердловской области полностью включено теплоснабжение в 45 муниципалитетах. В ...19.09.2024 По распоряжению губернатора Евгения Куйвашева жилфонд муниципалитетов должен быть готов к подаче тепла к 1 октября
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил членам правительства, управляющим ...26.09.2022 В Свердловской области к отоплению подключены 97% объектов социальной сферы и 86% жилого фонда
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. В Свердловской области к отоплению подключены 97% объектов социальной сферы и 86% ...