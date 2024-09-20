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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отчитался о ходе подготовки к проведению VIII Общероссийского форума стратегического развития «Города России»

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отчитался о подготовке к проведению VIII Общероссийского форума стратегического развития «Города России» на заседании организационного комитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также принял участие в заседании. Он отметил, что в рамках форума обязательно необходимо провести ряд мероприятий на актуальные для региона темы.

«Центральная тема форума в этом году — задачи и механизмы реализации национальных целей развития на период до 2036 года на муниципальном уровне. В настоящее время идет формирование новых нацпроектов, в активной стадии находится бюджетный процесс, это повышает актуальность разговора о роли местного самоуправления в развитии своих территорий, регионов и страны в целом. Также в Государственной Думе завершается работа над новой версией закона о местном самоуправлении, и было бы логично сделать этот законопроект еще одной основной темой «Городов России». Считаю, что эти особенности должны найти свое отражение в деловой программе, в формировании секций и круглых столов», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Напомним, в 2024 году форум «Города России» будет посвящен новым возможностям и задачам городского развития, реализации национальных проектов и программ, а также лучшим практикам органов самоуправления. Основными темами останутся развитие агломераций и межмуниципальное сотрудничество. Традиционно в «Городах России» примут участие представители всех уровней власти и эксперты крупнейших отраслей экономики, более 100 глав муниципалитетов со всей страны.

Алексей Орлов добавил, что программа форума на сегодняшний день содержит более 70 тематических мероприятий. Основными организаторами деловой программы выступят Министерство экономического развития РФ, Центр стратегических разработок, Всероссийская организация местного самоуправления, Союз российских городов, Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, Агентство стратегических инициатив и другие.
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