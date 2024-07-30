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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил порядок предоставления субсидии Екатеринбургу на покупку 50 троллейбусов и двух трамваев

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил порядок предоставления субсидии из областной казны бюджету Екатеринбурга на закупку еще 50 троллейбусов и двух трамвайных вагонов. Мероприятия по обновлению парка городского транспорта включены в государственную программу Свердловской области по развитию транспортного комплекса региона, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил порядок предоставления субсидии Екатеринбургу на покупку 50 троллейбусов и двух трамваев
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

«Мы утвердили порядок предоставления субсидии областного бюджета городу Екатеринбургу для приобретения троллейбусов с автономным ходом и трамвайных вагонов. В областном бюджете предусмотрено 885 млн руб. При этом предельный уровень софинансирования за счет данных средств устанавливается в размере 50%», — сказал Евгений Куйвашев.

Соответствующие расходы были предусмотрены при корректировке бюджета Свердловской области на 2024 год.

Ранее, депутаты Екатеринбургской городской думы единогласно одобрили поправки в муниципальный бюджет, необходимые для проведения транспортной реформы, в рамках которой проходит и обновление парка общественного транспорта.
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