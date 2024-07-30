Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил порядок предоставления субсидии Екатеринбургу на покупку 50 троллейбусов и двух трамваев

Материалы по теме

Екатеринбург получит для приобретения 50 троллейбусов 750 млн рублей из бюджета Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2024. Из бюджета Свердловской области будет выделено 750 млн руб. для закупки новых 50 ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев передал Екатеринбургу новые троллейбусы за 1,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. Губернатор Свердловской области передал Екатеринбургу партию новых белорусских ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил увеличение областного бюджета на 5,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства региона ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил выделение средств на обновление общественного транспорта в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2022. В Свердловской области утверждены поправки в госпрограмму, которые предусматривают ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил выделение средств на обновление общественного транспорта в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2022. В Свердловской области утверждены поправки в госпрограмму, которые предусматривают ...