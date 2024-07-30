Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил порядок предоставления субсидии Екатеринбургу на покупку 50 троллейбусов и двух трамваев

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2024. Из бюджета Свердловской области будет выделено 750 млн руб. для закупки новых 50 ...11.05.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев передал Екатеринбургу новые троллейбусы за 1,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. Губернатор Свердловской области передал Екатеринбургу партию новых белорусских ...08.12.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил увеличение областного бюджета на 5,8 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства региона ...11.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил выделение средств на обновление общественного транспорта в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2022. В Свердловской области утверждены поправки в госпрограмму, которые предусматривают ...11.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил выделение средств на обновление общественного транспорта в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2022. В Свердловской области утверждены поправки в госпрограмму, которые предусматривают ...