Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил порядок предоставления субсидии Екатеринбургу на покупку 50 троллейбусов и двух трамваев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил порядок предоставления субсидии из областной казны бюджету Екатеринбурга на закупку еще 50 троллейбусов и двух трамвайных вагонов. Мероприятия по обновлению парка городского транспорта включены в государственную программу Свердловской области по развитию транспортного комплекса региона, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«Мы утвердили порядок предоставления субсидии областного бюджета городу Екатеринбургу для приобретения троллейбусов с автономным ходом и трамвайных вагонов. В областном бюджете предусмотрено 885 млн руб. При этом предельный уровень софинансирования за счет данных средств устанавливается в размере 50%», — сказал Евгений Куйвашев.



Соответствующие расходы были предусмотрены при корректировке бюджета Свердловской области на 2024 год.



Ранее, депутаты Екатеринбургской городской думы единогласно одобрили поправки в муниципальный бюджет, необходимые для проведения транспортной реформы, в рамках которой проходит и обновление парка общественного транспорта.